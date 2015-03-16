Названа возможная причина пожара в Новодевичьем монастыре в Москве

Новости России. В российской столице 15 марта поздно вечером произошло возгорание строительных лесов одной из колоколен Новодевичьего монастыря. Чтобы его потушить, понадобилось около трех часов. Для борьбы с огнем были задействованы более 110 пожарных и спасателей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Строение изнутри практически не пострадало. Пламенем были охвачены только периметр здания — на балконах и обрешетке лесов.

Колокольня монастыря с конца 2014 года находилась на реставрации.

В результате инцидента никто не пострадал. Одна из версий причин возгорания — короткое замыкание во время работы тепловых пушек, которые использовались для просушки фасада здания.

Новодевичий монастырь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Колокольня была построена в 16 веке, во времена царевны Софьи, старшей сестры Петра I. Она считается одной из самых красивых колоколен в Москве. Обитель также известна своим кладбищем, где похоронены многие выдающиеся деятели российской истории.