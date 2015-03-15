Француз пытался увезти в Ниццу русскую жену, спрятав в чемодане

Новости Польши. Француз спрятал супругу, гражданку России, в чемодане и сел в поезд Москва-Ницца.

Каково же было его разочарование, когда на польской границе его попросили показать содержимое ручной клади.

Как выяснилось позже, женщина по ряду причин не могла получить шенгенскую визу, но так хотела отправиться в путешествие вместе с супругом.

Как сообщает tvp.info, за попытку въехать в страны Шенгена без необходимого документа может поплатиться не только россиянка, но и ее французский муж. Обоим грозит до трех лет лишения свободы.

Гражданин Франции в столь «оригинальной» манере путешествовать не одинок.

Недавно британский суд вынес приговор гражданину Латвии, который в 2013-м пытался нелегально ввезти в Великобританию свою жену, спрятав в чемодане. Он получил условный тюремный срок, также его приговорили к общественным работам и покрытию судебных расходов.