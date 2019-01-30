В Минке два 21-летних парня ограбили таксиста

Новости Беларуси. В Минске двое молодых людей ограбили таксиста.

По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии сообщил сам водитель такси. Мужчина сообщил, что собирался продать мобильный телефон и рассказал об этом молодым людям, которых подвозил накануне.

Спустя время один из пассажиров позвонил мужчине и договорился о просмотре гаджета. Местом встречи стала автостоянка на ул. Волгоградской. Потенциальный покупатель пришел с другом. Они долго изучали телефон, держали его в руках, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Водитель пытался продать телефон за 1000 белорусских рублей.

Были установлены личности злоумышленников – ими оказались двое 21-летний неработающих жителей Минского районе. Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».