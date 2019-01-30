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В Минке два 21-летних парня ограбили таксиста

30 января 2019 08:49
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Новости Беларуси. В Минске двое молодых людей ограбили таксиста.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии сообщил сам водитель такси. Мужчина сообщил, что собирался продать мобильный телефон и рассказал об этом молодым людям, которых подвозил накануне.  

Спустя время один из пассажиров позвонил мужчине и договорился о просмотре гаджета. Местом встречи стала автостоянка на ул. Волгоградской. Потенциальный покупатель пришел с другом. Они долго изучали телефон, держали его в руках, а затем скрылись в неизвестном направлении.  

Водитель пытался продать телефон за 1000 белорусских рублей.  

Были установлены личности злоумышленников – ими оказались двое 21-летний неработающих жителей Минского районе. Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».  

Осенью прошлого года в Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей (читать далее).  

# Кража # происшествия

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