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В Слуцком районе в ДТП пострадал 10-летний мальчик

30 января 2019 07:59
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Новости Беларуси. В ДТП в Слуцком районе пострадал 10-летний ребенок.  

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 29 января. Автомобиль Chrysler съехал в кювет и столкнулся с деревом.  

Были установлены и уточнены обстоятельства случившегося. Есть основания полагать, что за рулем транспортного средства находился 37-летний мужчина. Ранее указывалось, что водителем авто была 37-летняя женщина. Известно, что накануне поездки взрослые употребляли алкоголь, а в указанный день решили подвезти сына женщины и двух ее племянников, потому что дети опоздали на школьный автобус.  

В Слуцком районе в ДТП пострадал 10-летний мальчик-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В результате аварии травмы получил 10-летний мальчик – племянник женщины. Его госпитализировали в реанимацию. Ребенок находился в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства, а также не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные дети не пострадали – они также были без автокресел и непристегнуты.  

По факту аварии возбуждено уголовное дело.  

В январе в Солигорском районе был насмерть сбит пешеход, который сидел на проезжей части (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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