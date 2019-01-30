В Слуцком районе в ДТП пострадал 10-летний мальчик

Новости Беларуси. В ДТП в Слуцком районе пострадал 10-летний ребенок.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 29 января. Автомобиль Chrysler съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Были установлены и уточнены обстоятельства случившегося. Есть основания полагать, что за рулем транспортного средства находился 37-летний мужчина. Ранее указывалось, что водителем авто была 37-летняя женщина. Известно, что накануне поездки взрослые употребляли алкоголь, а в указанный день решили подвезти сына женщины и двух ее племянников, потому что дети опоздали на школьный автобус.