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«Могло произойти загрязнение земель». В Могилёвском районе дорожники организовали незаконную свалку снега

30 января 2019 07:18
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Новости Беларуси. Экологическую проблему предотвратили в Могилевском районе. Жители агрогородка Полыковичи сообщили, что рядом с берегом Днепра, в водоохранной зоне, дорожники устроили несанкционированный снежный полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Могло произойти загрязнение земель». В Могилёвском районе дорожники организовали незаконную свалку снега-1

«Могло произойти загрязнение земель». В Могилёвском районе дорожники организовали незаконную свалку снега-3

Приехав на место, инспекторы установили, что сюда было вывезено с дорог около 70 тонн снега с большой концентрацией песчано-солевой смеси. В случае таяния вся эта грязь могла попасть в реку.

«Могло произойти загрязнение земель». В Могилёвском районе дорожники организовали незаконную свалку снега-6

Виталий Михасев, старший мастер Могилевского ДРСУ № 128:
В этом районе есть всем известная криница, где на праздник собираются паломники. И их очень много. И для срочной уборки было принято решение для временного складирования, чтобы быстро это организовать и убрать.

«Могло произойти загрязнение земель». В Могилёвском районе дорожники организовали незаконную свалку снега-9

Павел Беляков, главный специалист Могилевской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В случае, если дорожная служба не убрала площадку, вполне возможно, что могло произойти загрязнение земель, которые отведены под данную площадку.

За последние несколько лет это первый и единственный случай, когда осуществлено размещение снега вне специально отведенных для этого местах.

Выяснилось, что таким образом во время снегопадов дорожники решили сэкономить время. Ведь до ближайшего специально организованного полигона около 10 километров.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Павел Беляков # Фотофакт

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