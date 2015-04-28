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В Березинском районе мужчина во время выжигания мусора получил ожоги

28 апреля 2015 14:48
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Новости Беларуси. В Березинском районе мужчина во время пожара получил ожоги. Повреждено 30 процентов тела. Причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнем во время выжигания мусора на территории частного домовладения. С диагнозом термические ожоги он был доставлен в больницу, где находится под наблюдением медиков.

Только с начала 2015 года по причине неосторожного обращения с огнем во время выжигания сухой растительности на Минщине погибли 3 человека и 6 получили ожоги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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