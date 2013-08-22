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В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Около 10 человек пострадали, более 400 зданий частично рарушены

22 августа 2013 08:13
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Новости Мексики. На западе Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. После основного подземного толчка последовало 8 афтершоков.
 
Эпицентр располагался недалеко от Акапулько. Люди в панике выбегали из своих домов подальше от зданий. В результате пострадали около десятка человек. Более 400 зданий частично разрушены.  
 
Повреждено в том числе много  школ  и больниц. Нанесен ущерб и коммуникациям, в некоторых частях штата землетрясение вызвало обвалы. Затруднено движение на автострадах. Многие проезды перекрыты упавшими валунами. 
 
Напомним, сильное землетрясение произошло в Мексике в середине 1980-х. Тогда пострадали тысячи человек. Множество зданий было полностью разрушено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# происшествия # Землетрясения # Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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