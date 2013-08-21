Начальник управления Министерства юстиции Беларуси и ее заместитель задержаны при получении взятки в $1 тысячу

Новости Беларуси. Погорели на взятке. Начальник управления Министерства юстиции и ее заместитель задержаны при получении тысячи долларов. Как в ходе расследования, сотрудники ведомства неоднократно получали денежные вознаграждения за содействие в благоприятном решении вопросов, входящих в их компетенцию.

При передаче денег задержан также взяткодатель. В отношении коррумпированных чиновников возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.