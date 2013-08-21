Прямой эфир

Начальник управления Министерства юстиции Беларуси и ее заместитель задержаны при получении взятки в $1 тысячу

21 августа 2013 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Погорели на взятке. Начальник управления Министерства юстиции и ее заместитель задержаны при получении тысячи долларов. Как в ходе расследования, сотрудники ведомства неоднократно получали денежные вознаграждения за содействие в благоприятном решении вопросов, входящих в их компетенцию.

При передаче денег задержан также взяткодатель. В отношении коррумпированных чиновников возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Коррупция # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
27-летнюю спортсменку жестоко убили в Минске. Её останки в полиэтиленовых пакетах извлечены из водохранилища
21 августа 2013 17:34

27-летнюю спортсменку жестоко убили в Минске. Её останки в полиэтиленовых пакетах извлечены из водохранилища

В Минской области сгорел дом. Находившийся в нём мужчина получил серьёзные ожоги
21 августа 2013 15:37

В Минской области сгорел дом. Находившийся в нём мужчина получил серьёзные ожоги

В Гродно 8-летняя девочка сломала руку в троллейбусе. На неё упала женщина
21 августа 2013 14:18

В Гродно 8-летняя девочка сломала руку в троллейбусе. На неё упала женщина