В Минской области горел строящийся торговый центр. Пожар тушили 3 часа почти полсотни спасателей

Новости Беларуси. Крупный пожар в Минской области. В Смолевичах горел строящийся производственно-логистический центр. Высокий и густой столб черного дыма был виден издалека.

О происшествии в МЧС сообщила сторож. До прибытия спасателей строители тщетно пытались справиться с огнем при помощи огнетушителей. Однако пламя быстро распространялось.

Из-за высокой температуры взорвались 2 кислородных баллона, находящихся внутри здания. Один из рабочих, спасаясь, спрыгнул с крыши. С диагнозом черепно-мозговая травма он доставлен в больницу.

В тушении пожара были задействованы 24 единицы техники и почти полсотни спасателей. Справиться с огнем удалось только через три часа.

В результате пожара обрушилась крыша на площади 240 кв. м. Сильно выгорели помещения торгового центра. Одна из версий ЧП – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.