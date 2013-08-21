27-летнюю спортсменку жестоко убили в Минске. Её останки в полиэтиленовых пакетах извлечены из водохранилища

Новости Беларуси. Руководитель минского клуба лучников Анна Сердечкина ушла из дома поздно вечером 12 августа, с тех пор о её местонахождении не знал никто. Девушку искали днями, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей. Ее фотографии расклеены по всему Минску. К розыску подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел». О том, что девушку ищут, пользователи сообщали и на нашем форуме.

Вчера волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили страшную новость: девушку жестоко убили. В совершении преступления подозревается бывший супруг погибшей. Он задержан. Предварительно установлено, что мужчина задушил Анну и расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлечены 20 августа из Цнянского водохранилища. Кстати, именно он, бывший муж и обратился с заявлением о пропаже Анны на третьи сутки после её пропажи.

По словам участников объединения лучников, которым руководила Аная Тепиш (так называли Анну в клубе лучников), из семьи у девушки остался малолетний ребёнок. Родителей у Анны нет. Сынишка и клуб – вся её семья.

Как выяснилось, муж был последним, кто видел жену живой, когда приезжал навестить их сына. Под тяжестью собранных улик мужчина сознался, что во время ссоры задушил Анну, а затем расчленил тело. Что толкнуло бывшего мужа на такое зверское преступление, ещё предстоит выяснить следователям.

Мотивы преступления не понятны и сестре погибшей. С её слов, убивать ради того, чтобы заполучить ребёнка, преступник не стал бы. Сыном мужчина не интересовался и практически не принимал никакого участия в его воспитании.

Екатерина, сестра убитой Анны Сердечкиной (в интервью «Комсомольской правде»):

Сейчас органы опеки занимаются тем, чтобы передать ребенка Ани нашей тете. Дело в том, что мальчик часто находился у нее, и сестра доверяла ребенка только ей. Впереди суд, который решит, кому достанется опека. У бывшего мужа есть родители, которые забирали мальчика к себе. Могу сказать, что сам отец не интересовался ребенком, не обращал на него внимания.

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску в рамках расследования возбужденного по ч.1 ст. 139 (убийство) уголовного дела разыскивается водитель легкового автомобиля, возможно, оборудованного под такси, который подвозил высокого молодого мужчину с несколькими крупными сумками поздним вечером 12 или в ночь на 13 августа от ул. Народной до ул. Лукьяновича в г.Минске.



Министерство внутренних дел Республик Беларусь:

Убедительно просим водителя и других возможных очевидцев позвонить по следующим телефонам: (044) 500-31-09, (017) 395-50-28, (017) 395-75-67 – дежурная часть УСК по г. Минску, или по номеру «102». Конфиденциальность гарантируется.

Георгий Евчар, заместитель начальника Управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 «Убийство». Также в ходе расследования уголовного дела разыскивается водитель легкового автомобиля, возможно, это будет автомобиль-такси, водитель которого в ночь с 12 на 13 августа подвозил незнакомого мужчину с большими пакетами и сумками в указанный район. Просим всех граждан, которые могли быть свидетелями, либо водителя данного автомобиля откликнуться с целью установления обстоятельств по делу. Конфиденциальность гарантируется.

Буквально месяц назад на преступление из мести решился молодой гомельчанин. План мести молодой человек вынашивал несколько месяцев. 23-летняя девушка из Гомеля, Марина Александрова, пропала 20 июля. Вечером 22-го её тело нашли в лесном массиве. Сотрудники милиции быстро вышли на круг подозреваемых. Среди них был бывший парень девушки, с которым они недавно расстались. Помочь в совершении преступления бывшей возлюбленной он попросил своих друзей. Они пригласили гомельчанку в гости под предлогом репетиторства. В их квартире и было совершено убийство.