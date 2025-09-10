Благодарность Президента объявлена труженикам АПК и коллективам сельхозпредприятий
Белорусские аграрии выходят на финишную прямую. Уже намолочено почти 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Средняя урожайность превзошла прошлогоднюю. По стране убрано 98 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нынешней кампании, безусловно, есть и те, кто особенно отличился – персоналии и целые хозяйства. Сегодня они отмечены на государственном уровне. Так, Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельхозпредприятий. Среди них работники АПК Минского района и Минской области. А также коллективы шести сельхозпредприятий из всех регионов страны.
Жатва в большинстве регионов завершена. Максимально близки к этой черте витебские хлеборобы. Им осталось срезать колосья на площади примерно в 3 тысячи гектаров. Всю технику направили на переувлажненные участки – туда, где ранее из-за дождей доступ был закрыт.
Некоторые хозяйства уже поставили точку в жатве-2025. Среди них Витебская бройлерная птицефабрика. Все вызовы погоды механизаторы во главе с агрономической службой преодолели успешно. Площади оказались в буквальном смысле золотыми. С одного гектара получили свыше 53 центнеров.
Светлана Смольская, главный агроном агрокомплекса «Яновичи» Витебской бройлерной птицефабрики:
Уборка очень тяжелая была, но мы ее завершили с хорошими результатами. У нас было под уборку 3 751 гектар. Вместе с рапсом. Намолотили мы 18 тысяч тонн зерна, тоже вместе с рапсом. Несмотря на погодные условия, на все, что у нас было на пути, трудности, мы справились.
Водитель агрокомплекса Михаил Коньков шутит, что расстояние до зерносушильного комплекса преодолеет с закрытыми глазами. За лето, доставляя ценный груз, исколесил дорогу вдоль и поперек. Но сегодня держит путь с особенным чувством выполненного долга. Радуют как общие, так и личные рекорды. Михаил перевез 5 тысяч тонн зерна. В перерывах между хлебными рейсами успевал принимать поздравления. В лидерах был чуть ли не каждую неделю.
Михаил Коньков, водитель агрокомплекса «Яновичи» Витебской бройлерной птицефабрики:
Дорога была тяжелая, на поля было не заехать. Rак бы там ни было, убрали все. Ну, конечно, приходилось и поздно работать, и рано приезжать. Дали немного отдохнуть, но расслабляться нам в этом году некогда. Земля сама себя не вспашет, зерно само по себе не уберется. Надо кому-то убирать все равно, работать в сельском хозяйстве.
В эти дни в хозяйстве продолжают закладывать основу будущего урожая. Ставку делают на озимые культуры. Посеяли уже свыше тысячи гектаров пшеницы.