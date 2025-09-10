Благодарность Президента объявлена труженикам АПК и коллективам сельхозпредприятий

Белорусские аграрии выходят на финишную прямую. Уже намолочено почти 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Средняя урожайность превзошла прошлогоднюю. По стране убрано 98 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней кампании, безусловно, есть и те, кто особенно отличился – персоналии и целые хозяйства. Сегодня они отмечены на государственном уровне. Так, Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельхозпредприятий. Среди них работники АПК Минского района и Минской области. А также коллективы шести сельхозпредприятий из всех регионов страны.

Жатва в большинстве регионов завершена. Максимально близки к этой черте витебские хлеборобы. Им осталось срезать колосья на площади примерно в 3 тысячи гектаров. Всю технику направили на переувлажненные участки – туда, где ранее из-за дождей доступ был закрыт.

Некоторые хозяйства уже поставили точку в жатве-2025. Среди них Витебская бройлерная птицефабрика. Все вызовы погоды механизаторы во главе с агрономической службой преодолели успешно. Площади оказались в буквальном смысле золотыми. С одного гектара получили свыше 53 центнеров.