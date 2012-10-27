В Мадриде десятки бездомных захватили банк и требуют решения проблем с их жильем

Новости Испании. Финансовый кризис в Евросоюзе все чаще вынуждает людей идти на преступления. В испанском Мадриде бездомные захватили банк. Десятки людей, которые лишились своих домов, оккупировали заведение и заявили: не покинут банк до тех пор, пока не будут решены их проблемы с жильем.

Заодно бездомные почтили память человека, который, получив ордер на выселение, покончил жизнь самоубийством.

Всего из-за невозможности ежемесячно выплачивать кредит в Испании своих квартир лишились уже 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.