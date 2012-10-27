Более 15 пожаров за месяц произошли в Гомельской области по причине неисправного печного отопления

Новости Беларуси. В связи с понижением температуры в Беларуси участились случаи пожаров. По причине неисправных печей и обогревательных электроприборов только в Гомельской области уже зарегистрировано два пожара со смертельным исходом.

Ирина Михайловна всю жизнь у домашнего очага. Печь для нее, как близкий родственник. Без печи в деревне жизни нет. Она и согреет, и накормит. Правда, отношения эта кормилица требует к себе самого серьезного. Ирина Михайловна знает об этом как никто другой: полвека назад ее собственная свадьба закончилась пожаром.

Ирина Реуцкая:

Наш дом уже горел 50 лет назад. Не дай Бог, как мы горели.

У нас все нормально.

Замечаний ни к хозяйке, ни к печи нет. Правда, такая ответственность встречается далеко не в каждом доме. Порой не помогают даже предписания и уговоры. Понять таких людей непросто.

Инспектор:

Печь имеет трещины, неоштукатурена, не побелена, дверца топливника практически вываливается, около печи сушатся вещи, кровать рядом с печью.

Пробивается дым. Черная копоть идет в дом. Может пожара и не быть, а просто человек задохнется угарным газом.

Счет случаям удушья из-за неправильной эксплуатации печного отопления в нынешнем сезоне в Беларуси уже открыт. Не обошлось и без гибели в огне. В Гомельском районе на пожаре, возникшем из-за неисправной печи, погибла пожилая женщина. Еще одна пенсионерка уже в самом Гомеле стала жертвой кустарного электрообогревателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

С наступлением холодов у нас уже несколько случаев со смертельным исходом. Люди греются от печи, от электрических обогревателей, которые не соответствуют нашим нормам. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить о том, что нужно быть крайне осторожным при топке печи, проверить все еще раз, побелить, поштукатурить, посмотреть, чтобы бы притопочный лист. А электроприборы надо использовать только заводские.

За последний месяц только в Гомельской области, несмотря на еженедельные рейды смотровых комиссий, по причине неисправного печного отопления возникли свыше 15 пожаров. И остановить эту печальную статистику под силу только самим гражданам. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.