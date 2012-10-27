Супершторм «Сэнди» движется на США. В Нью-Йорке второй раз в истории может закрыться метро

Новости США. США готовятся к удару супершторма. Так местные СМИ назвали немного потерявший силу ураган «Сэнди», который ранее унес более 40 жизней на Карибских островах.

Сейчас буря движется к самому населенному – восточному побережью США. В Нью-Йорке уже объявлено чрезвычайное положение. Второй раз в истории может быть остановлено метро. В ожидании стихийного бедствия миллионы людей по всему побережью запасаются продуктами и укрепляют свои дома.

Эксперты предрекают, что ущерб от мега-шторма может превысить миллиард долларов.

В минувшие дни ураган «Сэнди» нанес разрушительный удар по странам Карибского бассейна. Больше всего досталось Кубе, где повреждены или полностью разрушены более 130 тысяч домов. Жертвами стихийного бедствия на Острове Свободы стали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.