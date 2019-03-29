В Любанском районе произошло ДТП с погибшим. Разыскиваются очевидцы

Новости Беларуси. В ночь на 26 марта в Любанском районе в кювете был обнаружен Volkswagen с людьми.

Как сообщает УСК по Минской области, на 57 км трассы Р-57 рядом с деревней Таль машину занесло на закруглении дороги. Автомобиль съехал в правый кювет, а затем опрокинулся.

Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего пассажира. 29-летний водитель был доставлен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело.

Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление скоростного режима, техсостояния машины и иных обстоятельств.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефону: 8 (01794) 5-44-91.

На неделе в Минске Citroen насмерть сбил пешехода.