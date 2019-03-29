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В Любанском районе произошло ДТП с погибшим. Разыскиваются очевидцы

29 марта 2019 11:35
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Новости Беларуси. В ночь на 26 марта в Любанском районе в кювете был обнаружен Volkswagen с людьми.  

Как сообщает УСК по Минской области, на 57 км трассы Р-57 рядом с деревней Таль машину занесло на закруглении дороги. Автомобиль съехал в правый кювет, а затем опрокинулся.  

Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего пассажира. 29-летний водитель был доставлен в реанимацию.  

Возбуждено уголовное дело.  

Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление скоростного режима, техсостояния машины и иных обстоятельств.  

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефону: 8 (01794) 5-44-91.  

На неделе в Минске Citroen насмерть сбил пешехода. 

В результате наезда погибла 55-летняя женщина – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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