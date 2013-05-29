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В Любани наградили граждан, которые помогли поймать грабителей банка

29 мая 2013 10:12
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Новости Беларуси. Правоохранители 29 мая наградили жителей Любани, которые помогли выйти на след грабителей. Дерзкое нападение произошло 21 апреля. Двое в масках ворвались в банк, избили милиционера и завладели его табельным оружием, а также связали кассира. Преступники похитили более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро. После чего скрылись на инкассаторском автомобиле.

Однако правонарушителей задержали по горячим следам. Неадекватное поведение клиентов вызвало подозрение у двух таксистов, о чем они и сообщили в милицию. Помощь жителей отметили благодарностями и ценными подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Котович, водитель такси:
Молодые люди, которые сказали, что едут в Любань. По дороге выяснилось, что они необычные, что они могут все, у них все есть. И они это не скрывали. На утро вернулась и сразу же сообщила ГАИ.

Владимир Захарчук, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
На постоянной основе и на постоянной нашей системе граждане оказывают помощь в раскрытии преступлений. В обязательном порядке мы общаемся с этими гражданами, по нашим техническим возможностям их отыскиваем, поощряем.

# Ограбление # происшествия # Владимир Захарчук # МВД Республики Беларусь

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