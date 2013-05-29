Прямой эфир

В Египте белорусу после ужина в ресторане стало плохо и он умер через два дня

29 мая 2013 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Посольство Беларуси в Каире оказывает необходимую помощь в организации доставки тела скончавшегося в Египте белорусского гражданина на родину. ЧП произошло несколько дней назад. После ужина в одном из ресторанов мужчина почувствовал недомогание. Через два дня после этого он умер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже есть предварительное медицинское заключение, на основании которого действуют работники диппредставительства и страховая компания. Случай признан не страховым. Поэтому родственниками уже внесли необходимую сумму, чтобы отправить тело в Беларусь.

Дипломаты также готовы оказать помощь, если потребуется взаимодействовать с египетскими государственными и медицинскими организациями.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В США столкнулись мусоровоз и поезд с химикатами. 15 вагонов сошли с рельс и загорелись
29 мая 2013 06:21

В США столкнулись мусоровоз и поезд с химикатами. 15 вагонов сошли с рельс и загорелись

Из Сирии в Москву этой ночью вернулись 128 человек, в том числе граждане Беларуси
29 мая 2013 06:11

Из Сирии в Москву этой ночью вернулись 128 человек, в том числе граждане Беларуси

В одной из минских высоток обрушились ограждения на двух балконах
28 мая 2013 17:13

В одной из минских высоток обрушились ограждения на двух балконах