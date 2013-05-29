В Египте белорусу после ужина в ресторане стало плохо и он умер через два дня

Новости Египта. Посольство Беларуси в Каире оказывает необходимую помощь в организации доставки тела скончавшегося в Египте белорусского гражданина на родину. ЧП произошло несколько дней назад. После ужина в одном из ресторанов мужчина почувствовал недомогание. Через два дня после этого он умер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже есть предварительное медицинское заключение, на основании которого действуют работники диппредставительства и страховая компания. Случай признан не страховым. Поэтому родственниками уже внесли необходимую сумму, чтобы отправить тело в Беларусь.

Дипломаты также готовы оказать помощь, если потребуется взаимодействовать с египетскими государственными и медицинскими организациями.