В Лунинецком районе восстановлено движение поездов

Новости Беларуси. В Лунинецком районе 29 апреля было восстановлено движение поездов на развязке трассы М-10/Р-13.

Как сообщает Белорусская железная дорога, с 1 часа 47 минут пропуск поездов осуществляется своим маршрутом. Инцидент затронул 13 поездов в региональном сообщении (опоздание от 30 минут до 1 часа) и 5 поездов в межрегиональном сообщении (опоздание от 1 часа до 5 часов).

БЖД принимаются меры по сокращению опозданий всех поездов, следующих с отклонениями от расписания.

28 апреля в районе Лунинца во время капитального ремонта путепровода одна из конструкций оказалась повреждена.