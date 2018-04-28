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Блокада крупного транспортного узла на Полесье. При ремонте путепровода на трассе М10 лопнули опоры сооружения

28 апреля 2018 15:23
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Новости Беларуси. На трассе М10 в Лунинецком районе остановлено движение из-за блокады крупного транспортного узла.

Поврежден путепровод, который пролегает над железной дорогой, поэтому, кроме автомобилей, прекращено движение и железнодорожного транспорта.

Во время ремонта лопнули опоры сооружения путепровода. В результате этого строительные конструкции, которые были деформированы, накренились.

Кадры с места событий – здесь подробнее

Данная магистраль соединяет между собой несколько районов Полесья. Сотрудники ГАИ рекомендуют объезжать место происшествия. 

На месте развернут штаб. Оценивается масштаб ситуации.  

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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