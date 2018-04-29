В Барановичах женщина предъявила к обмену 5 долларов с приклеенным нулём

Новости Беларуси. Утром 23 апреля в Барановичах была изъята фальшивая купюра с приклеенным нулём.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 39-летняя безработная жительница Барановичей в филиале одного из банков города предъявила к обмену купюру достоинством 50 долларов США 1995 года выпуска с признаками подделки. Гражданку задержали.

Эксперт заключил, что к пятидолларовой банкноте была приклеена цифра 0. Задержанная сказала, что фальшивую купюру она получила от 63-летней матери. Пожилая женщина сообщила, что поддельную банкноту нашла в вещах покойного супруга. Обе женщины не знали, что деньги поддельные.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью прошлого года в Барановичах мужчины хотели обменять в банке фальшивые 200 и 500 евро.