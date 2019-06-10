В водоёме в Кобринском районе утонул 6-летний мальчик

Новости Беларуси. Днём 9 июня в Кобринском районе утонул 6-летний ребёнок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД, примерно в 15:55 за помощью обратился житель деревни Еремичи. Мужчина попросил найти его сына.

В 16:10 из водоёма было извлечено тело мальчика. Спасатели провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.

Летом 2019 года в реке Друть в Рогачёве утонул школьник.