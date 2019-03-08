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В Оршанском районе тягач насмерть сбил местную жительницу

08 марта 2019 08:59
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Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на трассе Орша – Дубровно. 28-летний водитель за рулём тягача «МАЗ» с полуприцепом-платформой двигался в сторону Орши.  

В определённый момент транспортное средство выехало на встречку, где произошёл наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.  

По факту аварии проводится проверка.  

На неделе в Фаниполе автомобиль сбил 33-летнюю женщину.  

Водитель машины с места ДТП скрылся – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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