В Оршанском районе тягач насмерть сбил местную жительницу

Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на трассе Орша – Дубровно. 28-летний водитель за рулём тягача «МАЗ» с полуприцепом-платформой двигался в сторону Орши.

В определённый момент транспортное средство выехало на встречку, где произошёл наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.

По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Фаниполе автомобиль сбил 33-летнюю женщину.