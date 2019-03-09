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Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel

09 марта 2019 08:01
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Новости Беларуси. 8 марта около одиннадцати утра в Лепеле столкнулись две легковушки.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний водитель за рулём ВАЗ-2106 при совершении разворота не пропустил Opel Zafira, которым управлял 44-летний житель Лепельского района.  

Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. По факту происшествия ведётся проверка.  

Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На неделе в Бресте Volkswagen въехал в Audi. 

Пострадал один человек – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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