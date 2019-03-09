Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel

Новости Беларуси. 8 марта около одиннадцати утра в Лепеле столкнулись две легковушки. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний водитель за рулём ВАЗ-2106 при совершении разворота не пропустил Opel Zafira, которым управлял 44-летний житель Лепельского района.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. По факту происшествия ведётся проверка.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома