Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову

Новости Беларуси. Житель Лунинца подозревается в убийстве трёх человек.

Как сообщает СК, 8 марта местная жительница позвонила в милицию и сказала, что в отношении неё совершаются противоправные действия. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тела трёх жителей Лунинецкого района с огнестрельными ранениями.

Выяснилось, что 66-летний житель Лунинца находился дома у тёщи. В определённый момент произошёл конфликт, в ходе которого мужчина взялся за ружьё и выстрелил в свою 56-летнюю супругу, её 50-летнего брата и их 78-летнюю мать. Они погибли.

Затем мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив. Теперь гражданин находится в учреждении здравоохранения под конвоем.