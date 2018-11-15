В Лунинецком районе отец подозревается в домогательстве к несовершеннолетней дочери

Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в домогательстве к своей несовершеннолетней дочери.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 37-летний мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении дочери.

О произошедшем правоохранителям сообщила супруга мужчины. Он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет».

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

В семье воспитывается еще одна девочка.