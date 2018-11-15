Погибшим в серьёзной аварии в Германии может оказаться белорус

Новости Беларуси. Утром 14 ноября на федеральной автомагистрали А2 возле Бранденбурга при столкновении нескольких грузовиков погиб дальнобойщик из Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на полицию города, первыми столкнулись два грузовика (40 т и 7,5 т). В результате аварии загорелся полуприцеп одного из автомобилей, после чего пламя перекинулось на фуры.

Водитель одного грузовика успел покинуть горевшую машину, второй – нет. Затем к месту аварии приблизились ещё два грузовика, один из них занесло, ещё один не успел затормозить.

Предполагается, что погибший может являеться гражданином Беларуси, но пока что личность мужчины не установлена.

Весной 2018 года в Германии столкнулись четыре фуры.