В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка деревообрабатывающего предприятия в деревне Орешники.
Люди не пострадали, но огнем повреждена большая территория помещения – около 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.