В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка деревообрабатывающего предприятия в деревне Орешники.