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В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

14 ноября 2018 20:02
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Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке-1

Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка деревообрабатывающего предприятия в деревне Орешники.

В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке-4

Люди не пострадали, но огнем повреждена большая территория помещения – около 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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