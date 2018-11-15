Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Калинковичском районе

Согласно информации УСК по Гомельской области, 30-летний житель Петрикова за рулём микроавтобуса двигался по трассе РФ – Гомель – Кобрин. Около одиннадцати утра на 176 км автодороги Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в МАЗ, которым управлял 29-летний житель Калинковичей.

Новости Беларуси. По факту ДТП в Калинковичском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя Volkswagen T4.

В аварии погибли пассажирки микроавтобуса 47, 43, 41, 40 и 25 лет, все они жительницы Петрикова. Водитель иномарки доставлен в реанимацию.

Следователи просят очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов с места аварии, обратиться по телефонам (80232) 69-31-23, 69-30-48, 69-30-50, (8029) 743-75-45.

На неделе в Калинковичском районе произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса.