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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Калинковичском районе

15 ноября 2018 06:42
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Новости Беларуси. По факту ДТП в Калинковичском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя Volkswagen T4.  

Согласно информации УСК по Гомельской области, 30-летний житель Петрикова за рулём микроавтобуса двигался по трассе РФ – Гомель – Кобрин. Около одиннадцати утра на 176 км автодороги Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в МАЗ, которым управлял 29-летний житель Калинковичей.  

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Калинковичском районе-1

Фото: УСК по Гомельской области  

В аварии погибли пассажирки микроавтобуса 47, 43, 41, 40 и 25 лет, все они жительницы Петрикова. Водитель иномарки доставлен в реанимацию.  

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Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Калинковичском районе-4

Фото: УСК по Гомельской области  

Следователи просят очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов с места аварии, обратиться по телефонам (80232) 69-31-23, 69-30-48, 69-30-50, (8029) 743-75-45.  

На неделе в Калинковичском районе произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса. 

В аварии погибли пять женщин – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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