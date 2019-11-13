В Лунинце многодетный отец после ДНК-экспертизы узнал, что двое детей не его

Новости Беларуси. В Лунинецком районе многодетный отец узнал после ДНК-теста, что двое детей не его.

По информации Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, в отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась женщина. Она сказала, что ее бывший муж не платит алименты на трех несовершеннолетних детей с 2017 года, но до этого в течение шести лет он поддерживал семью финансово.

Мужчину допросили – он не признал свою вину и сказал, что сомневается в отцовстве в отношении детей (девочек-близняшек и мальчика).

Была назначена генетическая экспертиза. По ее результатам отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, а к девочкам – нет.

Правоохранители проводят проверку с учетом вновь открывшихся обстоятельств после проведения экспертных исследований.