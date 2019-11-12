Спросил который час и брызнул газом в лицо. Пьяный минчанин напал на двух женщин и ограбил третью

Новости Беларуси. 42-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил баллончик со слезоточивым газом в лицо двум женщинам, а у третьей украл мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Малиновка. Как сообщила одна из потерпевших, мужчина сперва поинтересовался который час, а затем применил газ и сбежал.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Известно, что у него есть судимость за убийство.