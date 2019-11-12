В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены.

По информации МВД, о происшествии правоохранителям днем 12 ноября сообщил очевидец. Он сказал, что неизвестный разбил стекло легкового автомобиля у многоэтажки и поджег его.

На место происшествия выбыли сотрудники милиции и МЧС. Возгорание было ликвидировано.