В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены.
По информации МВД, о происшествии правоохранителям днем 12 ноября сообщил очевидец. Он сказал, что неизвестный разбил стекло легкового автомобиля у многоэтажки и поджег его.
На место происшествия выбыли сотрудники милиции и МЧС. Возгорание было ликвидировано.
Оказалось, что автомобиль принадлежит 41-летней местной жительнице. Она рассказала, что к поджогу может быть причастен ее бывший супруг.
Мужчину нашли. Им оказался 43-летний неработающий житель Гомеля. Он был доставлен в Советский РОВД областного центра.
Судя по верхней одежде мужчины, он сам чуть не пострадал от пожара. Действиям гомельчанина будет дана правовая оценка.
В октябре в Осиповичах мужчине предъявлено обвинение в поджоге автомобиля (читать далее).