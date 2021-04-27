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В Лошице Toyota врезалась в Geely и опрокинулась

27 апреля 2021 13:37
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Новости Беларуси. Автомобиль Toyota опрокинулся утром 27 апреля на улице Пташука. В ДТП никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Лошице Toyota врезалась в Geely и опрокинулась-1

Машина двигалась со стороны Прушинских в направлении улицы Турова. Девушка-водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр разделительной полосы, после чего автомобиль отбросило на стоявший у края дороги Geely. В результате удара Toyota опрокинулась и повредила еще одну припаркованную машину. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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