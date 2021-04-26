Грузовик врезался в стоящую фуру. В Дубровенском районе в аварии погибли четыре человека

Новости Беларуси. Трагедия в Дубровенском районе. На трассе М1 в результате ДТП погибли четыре человека. Следователи выясняют все обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла 25 апреля около 22:00. Водитель грузовика не заметил стоящую на дороге фуру, которая ожидала выезда на погранпереход. Все, кто находился в грузовике, погибли. О пострадавших в других автомобилях не сообщается.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

В результате ДТП водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет, находившиеся в автомобиле MAN, скончались на месте происшествия. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.