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Грузовик врезался в стоящую фуру. В Дубровенском районе в аварии погибли четыре человека

26 апреля 2021 08:19
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Новости Беларуси. Трагедия в Дубровенском районе. На трассе М1 в результате ДТП погибли четыре человека. Следователи выясняют все обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Грузовик врезался в стоящую фуру. В Дубровенском районе в аварии погибли четыре человека-1

Авария произошла 25 апреля около 22:00. Водитель грузовика не заметил стоящую на дороге фуру, которая ожидала выезда на погранпереход. Все, кто находился в грузовике, погибли. О пострадавших в других автомобилях не сообщается.  

Грузовик врезался в стоящую фуру. В Дубровенском районе в аварии погибли четыре человека-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:   
В результате ДТП водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет, находившиеся в автомобиле MAN, скончались на месте происшествия. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.   

Грузовик врезался в стоящую фуру. В Дубровенском районе в аварии погибли четыре человека-7

По факту аварии возбуждено уголовное дело.  

# Авария в Витебской области # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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