В Минске пьяный водитель грузовика врезался в припаркованную машину, двигаясь задним ходом

Новости Беларуси. В Партизанском районе нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Партизанском районе нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария произошла ночью на стоянке вблизи дома 16а на улице Буденного. Водитель грузовика, сдавая назад, врезался в припаркованное авто и скрылся.
Однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ. Как выяснилось, причиной бегства стало состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования – почти полпромилле. В отношении минчанина составлены протоколы об административных правонарушениях, транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.