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В Минске пьяный водитель грузовика врезался в припаркованную машину, двигаясь задним ходом

26 апреля 2021 15:05
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Новости Беларуси. В Партизанском районе нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пьяный водитель грузовика врезался в припаркованную машину, двигаясь задним ходом-1

Авария произошла ночью на стоянке вблизи дома 16а на улице Буденного. Водитель грузовика, сдавая назад, врезался в припаркованное авто и скрылся.

В Минске пьяный водитель грузовика врезался в припаркованную машину, двигаясь задним ходом-4

Однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ. Как выяснилось, причиной бегства стало состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования – почти полпромилле. В отношении минчанина составлены протоколы об административных правонарушениях, транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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