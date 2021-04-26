В Минске пьяный водитель грузовика врезался в припаркованную машину, двигаясь задним ходом

Новости Беларуси. В Партизанском районе нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла ночью на стоянке вблизи дома 16а на улице Буденного. Водитель грузовика, сдавая назад, врезался в припаркованное авто и скрылся.