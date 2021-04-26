В Логойском районе Ford сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте

Новости Беларуси. Серьезная авария в Логойском районе. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 15 километре трассы Логойск – Зембин – Глубокое 50-летний минчанин, управляя Ford, возле деревни Юрковичи был ослеплен светом фар встречной машины. В результате чего мужчина совершил наезд на 32-летнюю местную жительницу. Женщина ехала на велосипеде по проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшая была обозначена световозвращающими элементами. Возбуждено уголовное дело.