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В Логойском районе Ford сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте

26 апреля 2021 13:02
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Логойском районе. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе Ford сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте-1

На 15 километре трассы Логойск – Зембин – Глубокое 50-летний минчанин, управляя Ford, возле деревни Юрковичи был ослеплен светом фар встречной машины. В результате чего мужчина совершил наезд на 32-летнюю местную жительницу. Женщина ехала на велосипеде по проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшая была обозначена световозвращающими элементами. Возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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