Прямой эфир

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы

13 мая 2025 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

1 человек погиб, еще 32 пострадали в результате крупного ДТП в пригороде Лос-Анджелеса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы-2

Там на оживленном шоссе автобус с туристами на полной скорости въехал в припаркованный внедорожник. От мощного удара он протаранил дорожное ограждение и вылетел на обочину. В момент ЧП в салоне находились 63 пассажира. Некоторые смогли самостоятельно покинуть автобус. Остальным помогли прибывшие на место бригады пожарных. 32 человека доставлены в больницы, двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

# ДТП # США # Аварии в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне произошёл масштабный пожар на электрической подстанции
29 апреля 2025 13:37

В Лондоне произошёл масштабный пожар на электрической подстанции

Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины
29 апреля 2025 07:38

Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины

​В Минском районе подросток получил серьезные травмы, катаясь на крыше электрички
26 апреля 2025 12:17

​В Минском районе подросток получил серьезные травмы, катаясь на крыше электрички