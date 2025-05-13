В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы

1 человек погиб, еще 32 пострадали в результате крупного ДТП в пригороде Лос-Анджелеса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на оживленном шоссе автобус с туристами на полной скорости въехал в припаркованный внедорожник. От мощного удара он протаранил дорожное ограждение и вылетел на обочину. В момент ЧП в салоне находились 63 пассажира. Некоторые смогли самостоятельно покинуть автобус. Остальным помогли прибывшие на место бригады пожарных. 32 человека доставлены в больницы, двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.