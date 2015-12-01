В Логойском районе во время снегопада лоб в лоб столкнулись две фуры: один человек погиб

Новости Беларуси. Скользкий путь и лихачества водителей стали причиной серьезной аварии в Логойском районе. Вблизи деревни Козыри на Витебской трассе во время снегопада лоб в лоб столкнулись две фуры. По предварительной информации, на полосу встречного движения выехала фура под управлением 30-летнего жителя Глубокского района. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили водителя другого грузовика. Однако, к сожалению, 51-летний гражданин Литвы умер в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.