На глазах у 30 детей житель Саратова застрелил тренера по карате за синяки дочери

Новости России. В России потрясены трагедией, произошедшей вечером 30 ноября в школе каратэ Саратова. Тренера прямо во время занятий застрелил 45-летний отец одной из воспитанниц. Выстрел в голову стал роковым.

Всё произошло на глазах у 30 детей.

Во время стрельбы травмы различной степени тяжести получили два человека – родители детей.

Оба мужчины – тренер и подозреваемый в его убийстве, как выяснили позже правоохранители, знали друг друга более 20 лет. Когда-то даже дружили.



Следственный комитет РФ:

В настоящее время подозреваемый допрошен. Он дал признательные показания, пояснив, что ранее у него с потерпевшим имелся конфликт, и он полагал, что его оппонент предвзято относится к (его) дочери.

По некоторым данным, дочь задержанного неоднократно возвращалась с занятий с синяками.

Так тренер якобы срывался на 18-летней воспитаннице. Гематома под глазом у девушки стала последней каплей, переполнившей чашу терпения её отца. Мужчина был уверен: за давние обиды тренер вымещал злобу на его ребенке.

Азамат Норманов (тренер) был известным спортсменом, и не только в регионе. Он тренировал молодежную сборную России по каратэ к выступлению на первенстве мира и Европы.