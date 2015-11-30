240 человек обратилось за сутки в травмпункты Могилева

Новости Беларуси. Гололед на белорусских улицах. Мокрый снег и нулевая температура стали причиной всплеска обращений в травмпункты. Так, в Могилеве только за 29 ноября за помощью обратились 240 человек.

Значительное увеличение потока пациентов «поневоле» произошло из-за непогоды, а именно – гололедицы. Сказалась она и на жителях Бобруйска. Здесь почти 130 обращений за сутки.

В группе риска, конечно, прежде всего пожилые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Давыдов, заведующий Могилевским городским травмпунктом:

Зачастую травмы достаточно серьезные были, то есть много переломов. Из 240 человек – каждый третий, то есть почти 80 переломов. С профилактической целью мы всегда говорим пациентам, чтобы одевались правильно по погоде, носили правильную обувь. Это очень важно: все равно как летняя и зимняя резина для автомобиля.