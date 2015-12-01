Преступная группировка из 14 наркодилеров была раскрыта в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершили расследование в отношении крупной преступной группировки наркодилеров. Группа из 14 человек орудовала в столице на протяжении 2 лет. Среди наркоторговцев была и 24-летняя девушка.

Молодые люди сбывали психотропы посредством интернет-магазинов, деньги поступали на электронные кошельки, после их обналичивали в Литве, Испании и Германии.

Правоохранители оценивают доход от противоправной деятельности в 50 тысяч евро.

Сергей Гамко, начальник отдела управления следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

К ответственности были привлечены не только, непосредственно, люди, которые, так называемые, имеют лица к помещению закладок, но и организаторы. Их возраст был от 18 до 25 лет. Метод общения был такой, что друг друга они, в принципе, не знали, и общение было виртуально. Они для своей деятельности использовали шифрование всей информации. Использовались различные сервисы отправки мгновенных сообщений.

Как отметили в Следственном комитете, в целом по стране снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Этому способствовал и Декрет №6. Ужесточение ответственности за употребление и распространение запрещенных веществ – один из основных пунктов Декрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гайдученок, заместитель председателя следственного комитета Республики Беларусь:

Если арирост числа зарегистрированных наркопреступлений в 2014 году достигал более 50%, то за 10 месяцев текущего года данный показатель составил менее 1%, но если точно 0,9%. В некоторых регионах, в частности, в Минске, в Гродненской области зафиксировано снижение данного вида преступлений.