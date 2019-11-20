В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль

Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного такси Peugeot находился 47-летний мужчина. Он совершил столкновение с такси Renault, которым управлял 27-летний брестчанин. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

От удара такси развернуло, оно выехало на встречку, где столкнулось со стоявшим на светофоре Peugeot, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома