В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного такси Peugeot находился 47-летний мужчина. Он совершил столкновение с такси Renault, которым управлял 27-летний брестчанин. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
От удара такси развернуло, оно выехало на встречку, где столкнулось со стоявшим на светофоре Peugeot, за рулем которого находился 33-летний мужчина.
Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В маршрутке в момент ДТП находились три пассажира, такси ехало без пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.
На прошлой неделе в Бресте на перекрестке участниками аварии стали пять машин – читать далее.