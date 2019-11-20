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В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль

20 ноября 2019 10:33
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Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля.    

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного такси Peugeot находился 47-летний мужчина. Он совершил столкновение с такси Renault, которым управлял 27-летний брестчанин. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.  

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От удара такси развернуло, оно выехало на встречку, где столкнулось со стоявшим на светофоре Peugeot, за рулем которого находился 33-летний мужчина.  

Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.  

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В маршрутке в момент ДТП находились три пассажира, такси ехало без пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.  

На прошлой неделе в Бресте на перекрестке участниками аварии стали пять машин – читать далее.  

# Авария в Бресте # происшествия

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