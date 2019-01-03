В Логойске 80-летний мужчина провалился под лёд, решив сократить путь до дома

Новости Беларуси. В Логойске 80-летний мужчина провалился под лед, решив сократить путь до дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось вечером на реке Гайна.

Спасатели, прибывшие на место, заметили мужчину за 50 метрах от берега. Надо отметить, что толщина льда в этом месте была 10-15 сантиметров.

Сотрудники МЧС вытащили мужчину из воды и передали медикам. Сейчас пенсионер в больнице.