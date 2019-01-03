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Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

03 января 2019 17:33
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который похитил дневную выручку из кассы автозаправки на улице Аннаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет.

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске-1

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске-3

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске-5

Всё случилось еще поздно вечером 22 декабря. Но поиски пока не дали результатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

На вид мужчине 30-35 лет. Он был одет в кожаную куртку темного цвета, синие джинсы, черные кроссовки. Особая примета – мужчина прихрамывал на левую ногу. Если вы его узнали, просьба сообщить в милицию.

Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске-8

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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