Угрожал предметом, похожим на пистолет. Что известно об ограблении на автозаправке в Минске

Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который похитил дневную выручку из кассы автозаправки на улице Аннаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет.

Всё случилось еще поздно вечером 22 декабря. Но поиски пока не дали результатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

На вид мужчине 30-35 лет. Он был одет в кожаную куртку темного цвета, синие джинсы, черные кроссовки. Особая примета – мужчина прихрамывал на левую ногу. Если вы его узнали, просьба сообщить в милицию.