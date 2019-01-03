В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео
Новости Беларуси. Разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на автозаправке.
По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось в 22:25 двадцать первого декабря. Неизвестный мужчина на автозаправке в Минске, которая расположена по улице Аннаева, 47, под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Личность мужчины устанавливается. Опубликовано видео с места происшествия.
Возбуждено уголовно дело по статье «Разбой».
Фото: ГУВД Мингорисполкома
На вид мужчине 30-35 лет, рост его составляет около 180 сантиметров, телосложение – среднее, на лице была медицинская маска светлого цвета. Мужчина прихрамывает на левую ногу.
Нападавший был одет в темную кожаную куртку до пояса с двумя поперечными молниями от замка на груди, синие джинсы, черные кроссовки, матерчатые перчатки, черную вязаную шапку.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Информацию о разыскиваемом мужчине можно сообщить по телефонам (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.