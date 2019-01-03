Прямой эфир

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео

03 января 2019 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на автозаправке.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось в 22:25 двадцать первого декабря. Неизвестный мужчина на автозаправке в Минске, которая расположена по улице Аннаева, 47, под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж.

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Личность мужчины устанавливается. Опубликовано видео с места происшествия.

Возбуждено уголовно дело по статье «Разбой».

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид мужчине 30-35 лет, рост его составляет около 180 сантиметров, телосложение – среднее, на лице была медицинская маска светлого цвета. Мужчина прихрамывает на левую ногу.

Нападавший был одет в темную кожаную куртку до пояса с двумя поперечными молниями от замка на груди, синие джинсы, черные кроссовки, матерчатые перчатки, черную вязаную шапку.

В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео-7

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Информацию о разыскиваемом мужчине можно сообщить по телефонам (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Кормой Suzuki столкнулся с повозкой: возчик в реанимации
03 января 2019 08:51

Под Кормой Suzuki столкнулся с повозкой: возчик в реанимации

На парковке в Лошице сгорел микроавтобус
02 января 2019 21:01

На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

27 человек пострадали в Беларуси из-за неправильного использования пиротехники на Новый год
02 января 2019 14:50

27 человек пострадали в Беларуси из-за неправильного использования пиротехники на Новый год