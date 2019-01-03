В Минске мужчина похитил выручку на заправке. Ограбление попало на видео

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось в 22:25 двадцать первого декабря. Неизвестный мужчина на автозаправке в Минске, которая расположена по улице Аннаева, 47, под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж.

Новости Беларуси. Разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на автозаправке.

На вид мужчине 30-35 лет, рост его составляет около 180 сантиметров, телосложение – среднее, на лице была медицинская маска светлого цвета. Мужчина прихрамывает на левую ногу.

Нападавший был одет в темную кожаную куртку до пояса с двумя поперечными молниями от замка на груди, синие джинсы, черные кроссовки, матерчатые перчатки, черную вязаную шапку.