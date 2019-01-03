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2,5 килограмма кокаина попытался ввезти в Беларусь иностранец

03 января 2019 14:01
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Новости Беларуси. Крупная партия кокаина задержана гродненскими таможенниками. Особо опасный наркотик обнаружили в автомобиле гражданина Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2,5 килограмма кокаина попытался ввезти в Беларусь иностранец-1

Белорусскую границу он пытался пересечь в «Брузгах». Таможенный досмотр проводился тщательно: работала кинологическая служба, специалисты также применили газоанализатор.

2,5 килограмма кокаина попытался ввезти в Беларусь иностранец-4

Как выяснилось, тайник был оборудован в моторном отсеке. Там обнаружено около 2,5 килограммов кокаина. Нарушитель заключен под стражу.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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