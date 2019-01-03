2,5 килограмма кокаина попытался ввезти в Беларусь иностранец

Новости Беларуси. Крупная партия кокаина задержана гродненскими таможенниками. Особо опасный наркотик обнаружили в автомобиле гражданина Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую границу он пытался пересечь в «Брузгах». Таможенный досмотр проводился тщательно: работала кинологическая служба, специалисты также применили газоанализатор.