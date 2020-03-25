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В Лоеве во время ремонта второго этажа обрушились плиты перекрытия здания

25 марта 2020 09:26
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Новости Беларуси. 24 марта в двенадцатом часу вечера в Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания. 

По сведениям МЧС Беларуси, рухнули 6 плит строения, которое принадлежит ООО. На втором этаже производился ремонт. Свидетелями инцидента стали три работника. Они услышали треск, пошли на шум и увидели, как ломается балка перекрытия, и осыпается штукатурка. 

В Лоеве во время ремонта второго этажа обрушились плиты перекрытия здания -1

Фото: МЧС Беларуси 

Мужчины быстро вышли из сооружения, никто не пострадал. Площадь обрушения составила примерно 50 кв. метров, на наружных стенах видны трещины. Здание ограждено, в него запрещается входить. 

Решается вопрос о демонтаже обрушившихся строительных конструкций. Причина случившегося выясняется. 

Несколько месяцев назад в новостройке на Дзержинского обрушилась плита перекрытия.

Инцидент произошёл во время заливки опалубки жидким бетоном – подробнее здесь

# Обрушение дома # происшествия

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