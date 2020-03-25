В Лоеве во время ремонта второго этажа обрушились плиты перекрытия здания

По сведениям МЧС Беларуси, рухнули 6 плит строения, которое принадлежит ООО. На втором этаже производился ремонт. Свидетелями инцидента стали три работника. Они услышали треск, пошли на шум и увидели, как ломается балка перекрытия, и осыпается штукатурка.

Новости Беларуси. 24 марта в двенадцатом часу вечера в Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания.

Мужчины быстро вышли из сооружения, никто не пострадал. Площадь обрушения составила примерно 50 кв. метров, на наружных стенах видны трещины. Здание ограждено, в него запрещается входить.

Решается вопрос о демонтаже обрушившихся строительных конструкций. Причина случившегося выясняется.

Несколько месяцев назад в новостройке на Дзержинского обрушилась плита перекрытия.