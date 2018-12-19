Столкновение Lifan и Kia под Слуцком: погиб 19-летний водитель-бесправник

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла вечером восемнадцатого декабря. За рулем автомобиля Lifan находился 19-летний парень. Он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель автомобиля Lifan скончался на месте аварии. Второй водитель был доставлен в медучреждение. На обоих транспортных средствах были установлены зимние шины.

Погибший водитель не был пристегнут, а также у него не было водительского удостоверения – он его никогда не получал.