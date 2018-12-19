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Столкновение Lifan и Kia под Слуцком: погиб 19-летний водитель-бесправник

19 декабря 2018 08:31
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Новости Беларуси. В Слуцком районе в ДТП погиб водитель.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла вечером восемнадцатого декабря. За рулем автомобиля Lifan находился 19-летний парень. Он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с автомобилем Kia, которым управлял 32-летний мужчина.

Столкновение Lifan и Kia под Слуцком: погиб 19-летний водитель-бесправник -1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Водитель автомобиля Lifan скончался на месте аварии. Второй водитель был доставлен в медучреждение. На обоих транспортных средствах были установлены зимние шины.

Погибший водитель не был пристегнут, а также у него не было водительского удостоверения – он его никогда не получал.

На неделе в аварии в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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