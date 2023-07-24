В лобовом ДТП в Ивацевичском районе пострадали 3 взрослых и 2 ребёнка

Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло днем в понедельник, 24 июля, в Ивацевичском районе. Пять человек доставлены в больницу, среди пострадавших – трехмесячный мальчик и двенадцатилетняя девочка, информирует МВД Беларуси.

Авария случилась на 35 км автодороги Р-6 (Ивацевичи-Пинск-Столин). Лоб в лоб столкнулись две легковые иномарки. Предварительно сообщается, что водитель одной из них выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовой МАЗ.

В медицинское учреждение после ДТП доставлены водитель и пассажир Honda, а также женщина-водитель Volkswagen и ее малолетние дети.