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В лобовом ДТП в Ивацевичском районе пострадали 3 взрослых и 2 ребёнка

24 июля 2023 13:01
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Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло днем в понедельник, 24 июля, в Ивацевичском районе. Пять человек доставлены в больницу, среди пострадавших – трехмесячный мальчик и двенадцатилетняя девочка, информирует МВД Беларуси. 

В лобовом ДТП в Ивацевичском районе пострадали 3 взрослых и 2 ребёнка-1

Авария случилась на 35 км автодороги Р-6 (Ивацевичи-Пинск-Столин). Лоб в лоб столкнулись две легковые иномарки. Предварительно сообщается, что водитель одной из них выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовой МАЗ. 

В медицинское учреждение после ДТП доставлены водитель и пассажир Honda, а также женщина-водитель Volkswagen и ее малолетние дети. 

# ДТП # происшествия

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