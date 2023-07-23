19-летняя девушка погибла на месте. Подробности трагедии на Минском море

Новости Беларуси. Сильный ливень и ураганный ветер обрушились вечером 23 июля на столицу и ближайшие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непогоды трагический инцидент произошел на Минском море – по пляжу прошел смерч. Шокирующие видео публикуют очевидцы: вихрь сносил беседки и поднимал в воздух обломанные ветви.

На пляже дерево рухнуло на палаточный лагерь, где находились отдыхающие. Оно сбило с ног и привалило одну из девушек. От полученных травм 19-летняя минчанка погибла на месте. Прибывшие спасатели извлекли тело из-под ветвей. Еще двое человек пострадали. С травмами различной степени тяжести медики госпитализировали парня и девушку.

Работа на месте происшествия продолжалась всю ночь. Следователи провели осмотр, назначен ряд экспертиз. По факту ЧП проводится проверка. Специалисты устанавливают причины и условия, повлекшие трагические последствия.