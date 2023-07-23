На Минском море погибла девушка из-за упавшего дерева. По пляжу прошёл смерч

Из-за непогоды трагический инцидент произошел на Минском море. По пляжу прошел смерч. Шокирующие видео публикуют очевидцы. Вихрь сносил беседки и с корнем вырывал деревья. Не обошлось без жертв. Упавшее на пляже дерево привело к гибели девушки. Тело извлекли работники МЧС. Еще два человека получили травмы. На месте происшествия работала милиция и лично министр внутренних дел. Совместно со спасателями сотрудники ОМОН, ГАИ и патрульные группы помогали ликвидировать последствия разгула стихии. Группы МЧС продолжают работы по обследованию территории и распиловке деревьев.