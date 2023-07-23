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На Минском море погибла девушка из-за упавшего дерева. По пляжу прошёл смерч

23 июля 2023 07:26
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Новости Беларуси. Сильный ливень и ураганный ветер обрушились вечером 22 июля на столицу и ближайшие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минском море погибла девушка из-за упавшего дерева. По пляжу прошёл смерч-1

Из-за непогоды трагический инцидент произошел на Минском море. По пляжу прошел смерч. Шокирующие видео публикуют очевидцы. Вихрь сносил беседки и с корнем вырывал деревья. Не обошлось без жертв. Упавшее на пляже дерево привело к гибели девушки. Тело извлекли работники МЧС. Еще два человека получили травмы. На месте происшествия работала милиция и лично министр внутренних дел. Совместно со спасателями сотрудники ОМОН, ГАИ и патрульные группы помогали ликвидировать последствия разгула стихии. Группы МЧС продолжают работы по обследованию территории и распиловке деревьев.

На Минском море погибла девушка из-за упавшего дерева. По пляжу прошёл смерч-4

Штормовое предупреждение из-за гроз объявлено в Беларуси и сегодня, 23 июля.

На Минском море погибла девушка из-за упавшего дерева. По пляжу прошёл смерч-7

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям призывают граждан быть предельно осторожными.

# Несчастный случай # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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